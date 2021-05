Coprifuoco, green pass, matrimoni: tutte le novità sul piano riaperture del governo (Di giovedì 6 maggio 2021) Il governo accelera sulle riaperture: ecco tutte le novità in calendario, dall’accorciamento del Coprifuoco alla possibilità di celebrare i matrimoni. Si va configurando il calendario per le riaperture già prefigurato dal governo a fine aprile. Il premier Draghi avrebbe scelto di accelerare per dare slancio al mondo del turismo, ma sono tanti i settori che potrebbero in poche settimane rivedere la luce. Dal Coprifuoco alla possibilità di festeggiare nuovamente i matrimoni: ecco cosa potremmo fare nuovamente dalla metà di maggio in poi. green pass e Coprifuoco: le prime riaperture del calendario La prima data turning point per la ripresa ... Leggi su donnaglamour (Di giovedì 6 maggio 2021) Ilaccelera sulle: eccolein calendario, dall’accorciamento delalla possibilità di celebrare i. Si va configurando il calendario per legià prefigurato dala fine aprile. Il premier Draghi avrebbe scelto di accelerare per dare slancio al mondo del turismo, ma sono tanti i settori che potrebbero in poche settimane rivedere la luce. Dalalla possibilità di festeggiare nuovamente i: ecco cosa potremmo fare nuovamente dalla metà di maggio in poi.: le primedel calendario La prima data turning point per la ripresa ...

