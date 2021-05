Coprifuoco, cosa cambia dal 15 maggio: cambio orario alle 23 o mezzanotte? Le ultime news (Di giovedì 6 maggio 2021) L’Italia, per la maggior parte ‘tinta’ di giallo, da poco più di una settimana sta cercando di ingranare la marcia per ripartire. Un inizio verso la normalità, che da tempo a tutti sembrava lontana, quasi un’eccezionalità. Ma se molte attività hanno riaperto i battenti e gli spostamenti tra Regioni dopo mesi sono “concessi”, c’è un punto fermo che – almeno per il momento – resta lì: il Coprifuoco. Perché se è vero che in zona gialla i ristoranti sono aperti anche a cena (solo con tavoli all’aperto), è altrettanto vero che gli italiani devono rientrare a casa alle 22. Ma fino a quando sarà così? Se lo chiedono in molti, soprattutto ora che si avvicina l’estate e lo stesso Premier Draghi ha invitato i cittadini a prenotare le vacanze. Leggi anche: «Riaprire i centri commerciali nel weekend e nei prefestivi»: scatta la protesta ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 6 maggio 2021) L’Italia, per lar parte ‘tinta’ di giallo, da poco più di una settimana sta cercando di ingranare la marcia per ripartire. Un inizio verso la normalità, che da tempo a tutti sembrava lontana, quasi un’eccezionalità. Ma se molte attività hanno riaperto i battenti e gli spostamenti tra Regioni dopo mesi sono “concessi”, c’è un punto fermo che – almeno per il momento – resta lì: il. Perché se è vero che in zona gialla i ristoranti sono aperti anche a cena (solo con tavoli all’aperto), è altrettanto vero che gli italiani devono rientrare a casa22. Ma fino a quando sarà così? Se lo chiedono in molti, soprattutto ora che si avvicina l’estate e lo stesso Premier Draghi ha invitato i cittadini a prenotare le vacanze. Leggi anche: «Riaprire i centri commerciali nel weekend e nei prefestivi»: scatta la protesta ...

