Coprifuoco cambia o abolito? Cosa ha in mente Draghi: il piano per le riaperture (Di giovedì 6 maggio 2021) Continua ad essere il Coprifuoco l'argomento divisivo all'interno della maggioranza. Tra mercoledì e venerdì della prossima settimana il premier Draghi metterà mano al dossier che tutti gli Italiani aspettano per un ritorno alla "quasi normalità vita". Con l'avvicinarsi delle vacanze estive i partiti si riuniranno per valutare il da farsi. Secondo quanto riportato da "Il Corriere della sera" il presidente del consiglio non è per l'abolizione totale del Coprifuoco. L'ipotesi più probabile è lo spostamento del divieto di solo un'ora, dalle 22 alle 23. leggi anche l'articolo —> Colori regioni, Cosa cambia domani: zone gialle quasi tutte confermate, arancioni in bilico Sarà venerdì 14 maggio 2021 la data-chiave, il fatidico giorno in cui la cabina di regia si esprimerà sul tema delle ...

