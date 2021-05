Advertising

M_Fedriga : Le @regioni_it hanno proposto di ampliare alle 23.00 il coprifuoco così da permettere di poter lavorare la sera. Do… - RaiNews : Dl #Covid, no dell'aula del #Senato all'estensione del #coprifuoco alle 24 in zona gialla e bianca - borghi_claudio : @marcodreini @chilisummer Come detto stamattina a Omnibus, il fatto che Draghi ci abbia messo la faccia sul venghin… - Lopinionista : Coprifuoco alle ore 24, Meloni: “Bocciato l’emendamento di Fratelli d’Italia, vergognoso” - IntSovranista : RT @Luca_Mussati: Il coprifuoco esteso alle 23 è una delle più grandi conquiste dell'umanità, dopo il fuoco e la ruota. Grazie, grazie, vi… -

Ultime Notizie dalla rete : Coprifuoco alle

cambia dal 17 maggio. Si va verso la mezzanotte Ildalle 225 (non si può uscire se non per motivi di salute, lavoro o necessità) potrebbe subire uno slittamento e passare23 o anche arrivare a mezzanotte per poi essere ...Le regole della zona gialla" Confermato, anche in zona gialla, ildalle 225 . Ma, secondo el ultime dal Governo, a maggio potrebbe cambiare l'orario in base al ...Il Governo è al lavoro per un'estate covid free, con vaccinazioni di massa per le isole, il green pass per gli spostamenti e l'abolizione del coprifuoco. L'obiettivo sarà quello di incentivare il turi ...Nuovo decreto Draghi, dai matrimoni alle riaperture di palestre e piscine: si potrebbe ripartire già a metà maggio, ma con alcune condizioni.