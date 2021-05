Coprifuoco alle 23, da metà maggio si cambia? (Di giovedì 6 maggio 2021) Coprifuoco: quando e come cambiano le regole? Ne sapremo di più venerdì 14 maggio: è questa la data prevista per il cambio di verso. Secondo il piano del governo Draghi per le riaperture, il coprifuoco potrebbe essere posticipato di un’ora o anche di due, già a partire da lunedì 17 maggio. Fra le ipotesi, anche quella che possa venire eliminato del tutto tra la metà di maggio e i primi di giugno. Matteo Salvini punta a rimuovere il divieto di circolazione dalle 22 alle 5 già dal 10 maggio, ma questa data sembra davvero troppo ravvicinata perché il Governo abbia la possibilità di stabilirlo basandosi sui dati. Leggi su vanityfair (Di giovedì 6 maggio 2021) Coprifuoco: quando e come cambiano le regole? Ne sapremo di più venerdì 14 maggio: è questa la data prevista per il cambio di verso. Secondo il piano del governo Draghi per le riaperture, il coprifuoco potrebbe essere posticipato di un’ora o anche di due, già a partire da lunedì 17 maggio. Fra le ipotesi, anche quella che possa venire eliminato del tutto tra la metà di maggio e i primi di giugno. Matteo Salvini punta a rimuovere il divieto di circolazione dalle 22 alle 5 già dal 10 maggio, ma questa data sembra davvero troppo ravvicinata perché il Governo abbia la possibilità di stabilirlo basandosi sui dati.

