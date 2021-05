Coppa Italia | varato il nuovo format | ammesse solo squadre di Serie A e B

(Di giovedì 6 maggio 2021) L’obiettivo è quello di valorizzare il torneo e creare un prodotto con maggior appeal rispetto al passato: la proposta per la riforma delladeve essereapprovata dal Consiglio federale della FIGC Importante riforma per il calciono. Il Consiglio della LegaA hauna riforma delladi calcio che per l’edizione 2021-2022 limiterebbe la partecipazione alle soledel massimo campionato eB, escludendo quindi quelle di Lega Pro eD. La nuova formula prevede che alla competizione partecipino in tutto 40(20 diA e 20 diB) e non più, come era stato fino a questa ...

AleAntinelli : Guardiamo la Coppa d’Inghilterra e ogni anno ripetiamo quanto sia unica è bella. Poi riserviamo la Coppa Italia solo a squadre di A e B. - MarcoBellinazzo : Sempre nel solco il 'calcio è del popolo' il Consiglio della @SerieA ha appena deciso il nuovo format della Coppa I… - FIGCfemminile : ? | UFFICIALE! ?????? La finale di Coppa Italia @TIM_vision tra @acmilan e @ASRomaFemminile si giocherà al 'Mapei St… - PaoloBMb70 : RT @SkySport: Coppa Italia femminile, la finale tra Milan e Roma si giocherà al Mapei Stadium - SoloMilan68_MT : RT @federicocasotti: La differenza tra FA Cup, Coupe de France, Coppa del Rey etc e la Coppa Italia è che mentre le altre sono organizzate… -

Sarà il Mapei Stadium a ospitare l'atto conclusivo della Coppa Tim Vision di calcio femminile tra Milan e Roma. L'impianto di Reggio Emilia, undici giorni dopo la finale maschile Atalanta - Juventus, farà da cornice anche alla sfida tra rossonere e giallorosse. Al torneo parteciperanno solo 40 squadre (20 di A e 20 di B).