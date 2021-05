Coppa Italia, Sibilia: “Esclusione club di Serie D è perdita di una prospettiva” (Di giovedì 6 maggio 2021) “La decisione di escludere i club di Serie D dalla prossima Coppa Italia è la perdita di una prospettiva”. Queste le parole con cui Cosimo Sibilia commenta la decisione di riservare la Coppa Italia alle squadre di Serie A e B a partire dalla prossima stagione. “In altri paesi, le squadre dilettantistiche possono confrontarsi con le big, anche sul proprio campo: perché in Italia non si può neanche immaginare?”, continua il presidente della Lega Nazionale Dilettanti. Che conclude: “Tutto ciò arriva dopo giorni passati ad ascoltare discorsi di una maggiore considerazione per la base del calcio”, riferendosi al dibattito sulla Superlega delle scorse settimane. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 6 maggio 2021) “La decisione di escludere idiD dalla prossimaè ladi una”. Queste le parole con cui Cosimocommenta la decisione di riservare laalle squadre diA e B a partire dalla prossima stagione. “In altri paesi, le squadre dilettantistiche possono confrontarsi con le big, anche sul proprio campo: perché innon si può neanche immaginare?”, continua il presidente della Lega Nazionale Dilettanti. Che conclude: “Tutto ciò arriva dopo giorni passati ad ascoltare discorsi di una maggiore considerazione per la base del calcio”, riferendosi al dibattito sulla Superlega delle scorse settimane. SportFace.

AleAntinelli : Guardiamo la Coppa d’Inghilterra e ogni anno ripetiamo quanto sia unica è bella. Poi riserviamo la Coppa Italia solo a squadre di A e B. - MarcoBellinazzo : Sempre nel solco il 'calcio è del popolo' il Consiglio della @SerieA ha appena deciso il nuovo format della Coppa I… - LegaProOfficial : La #SerieA esclude le squadre di #LegaPro dalla #CoppaItalia, pres. #Ghirelli: 'Espressione di una concezione elita… - tuttoatalanta : Lega Serie A, accordo con - AnnaMar87964283 : RT @Marcello742: Maaaa le squadre del popolo che non sono in A e in B e non potranno contare più sulle entrate della Coppa Italia saranno s… -