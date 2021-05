Coppa Italia | rivoluzione in arrivo | nuova formula con solo club di Serie A e B

(Di giovedì 6 maggio 2021) Sta per volgere al termine un anno complicato, in cui il Covid ha messo decisamente a dura prova il mondo del calcio. La speranza è che, tra qualche mese, possa esserci un graduale ritorno alla ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Coppa Italia

"Leggo che stanno decidendo di fare la prossimadi calcio senza squadre di #SerieC. Un errore grave. Nel resto d'Europa si valorizzano i club delle serie minori. Ma non è bastata la lezione della SuperLega??". Così in un tweet il ...Nel corso del Consiglio di Lega che si è svolto nel pomeriggio di ieri, oltre ad aver deciso anche le date del prossimo campionato, è stata varata una nuova: la formula prevede la ...ROMA, 06 MAG - "Leggo che stanno decidendo di fare la prossima Coppa Italia di calcio senza squadre di #SerieC. Un errore grave. Nel resto d'Europa si valorizzano i club delle serie minori. Ma non è b ...I giallorossi devono ribaltare il 6-2 dell'andata in Europa League. Campionato al via il 22 agosto. Varata la riforma della Coppa Italia. Pesante squalifica per l'attaccante del Pisa Marconi ...