Coppa Italia | Ghirelli | «Tanti silenzi Le squadre di B non serviranno»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 6 maggio 2021) Francescocritica il nuovo format dellacomunicato ieri dalla Lega Serie A. Le parole del presidente della Lega Pro Francescoha parlato all’Adnkronos del nuovo format della(QUI I DETTAGLI). «La nuova formula della? L’ho letta ieri sull’agenzia. Mi era stato detto una settimana fa: dobbiamo parlare di, ho risposto parliamone, e poi l’ho letta ieri. Il calcio è in un periodo di riforme e non si può procedere a strappi, bisogna ragionare a sistema, questo è il primo problema. Si può riformare la, facendo come Davide e Golia, se c’è Cesena-Juventus, in gara unica, io la guardo perché c’è pubblico e c’è una ...