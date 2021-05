Coppa Italia e nuovo format | è scontro | “Come la Superlega”

(Di giovedì 6 maggio 2021) (Adnkronos) – Ildella, con sole squadre di serie A e serie B, è già un caso. La formula, decisa ieri durante il Consiglio di Lega con l’obiettivo di rendere più appetibile il torneo fin dai primi turni, ha creato un polverone nel mondo del calcio made in Italy, con i responsabili delle leghe minori che gridano allo scandalo paragonando il progetto a quello della: tradotto, calcio solo per ricchi. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

AleAntinelli : Guardiamo la Coppa d'Inghilterra e ogni anno ripetiamo quanto sia unica è bella. Poi riserviamo la Coppa Italia solo a squadre di A e B. - MarcoBellinazzo : Sempre nel solco il 'calcio è del popolo' il Consiglio della @SerieA ha appena deciso il nuovo format della Coppa I… - LegaProOfficial : La #SerieA esclude le squadre di #LegaPro dalla #CoppaItalia, pres. #Ghirelli: 'Espressione di una concezione elita… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: LEGA PRO - Ghirelli: 'Nuova formula della Coppa Italia? Come la Superlega, vengono ridotte le partite per creare spazi…

Più recentemente, si arriva a due fatti 'incriminati' di questa stagione, entrambi in. Prima l'espulsione di Gianluigi Donnarumma dalla panchina per proteste contro il Torino , rosso che ...... sono andato a vedere le ultime 10 gare di Valeri col Milan, ebbene ci sono 7 vittorie del Milan e 1 sola sconfitta incon l'Inter. La verità è che quest'anno Valeri sta arbitrando ...Il 6 maggio 1956, grazie ad un pareggio ottenuto a Trieste, la Fiorentina si laureava per la prima volta campione d'Italia: sono passati 65 anni dal primo scudetto della Fiorentina e per ...L'esterno si è allenato e dovrebbe essere in campo nel big match di domenica contro i rossoneri: all'andata una delle sue migliori partite.