Copasir | Borghi Pd | ”ripristino legalità’ è onere esclusivo centrodestra’

(Di giovedì 6 maggio 2021) Roma, 6 mag. (Adnkronos) – “Quello che La Russa definisce il ‘dellaè uninteramente in carico al solo centrodestra. Ancora oggi, in seno all’ufficio di presidenza del, il Pd ha ribadito l’esigenza di ripristinare le condizioni di allineamento tra la norma e la l’attualità’, registrando peraltro posizioni difformi tra i partiti del centrodestra”. Così Enrico, responsabile Politiche per la Sicurezza nella Segreteria del Pd. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

...il senatore Paolo Arrigoni e il deputato Antonio Zennaro ) in conclusione della quale il Copasir ha ... il cui documento conclusivo (affidato al deputato Enrico Borghi e al senatore Francesco Castiello )...Intanto oggi, a conti fatti, dei dieci membri del Copasir a San Macuto i presenti erano solo sei: a parte Urso e Vito, assenti anche il dem Enrico Borghi e Francesco Castiello , entrambi fuori per ...Roma, 6 mag. (Adnkronos) - "Quello che La Russa definisce il 'ripristino della legalità' è un onere interamente in carico al solo centrodestra. Ancora oggi, in seno all'ufficio di presidenza del Copasir ...