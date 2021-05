Conte avverte Casaleggio | “I dati degli iscritti sono del M5S C’è poco da scherzare Chiederemo l’intervento del Garante della Privacy”

(Di giovedì 6 maggio 2021) “per legge è obbligato a consegnare ial Movimento, che ne è l’unico e legittimo titolare”. È quanto ha detto l’ex presidente del Consiglio e leader in pectore del M5S, Giuseppe, in un’intervista a Repubblica a proposito del braccio di ferro in corso da settimane tra il M5S e l’Associazione Rousseau. “Su questo c’èda– ha detto ancora-, perché questi vincoli di leggeassistiti da solide tutele, civili e penali. Abbiamo predisposto tutto per partire. Siamo pronti. Questa impasse sta solo rallentando il processo costituente, ma certo non lo bloccherà. Verrà presto superata, con o senza il consenso di”. “Se Rousseau non vorrà procedere in questa ...

GiuseppeDavide Casaleggio sui dati degli iscritti al partito, se non restituisce i dati rischia una denuncia penale e l'intervento del Garante privacy. Giuseppe, capo politico del ...Guardandolo silo spessore umano di Belotti. Andrea scandisce i nomi scolpiti sulla Lapide, ... per rendere omaggio allo sfilare di tutti quei camion militari e, in coda, per ultimo, il...Per l'ex premier Casaleggio per legge "è obbligato a consegnare i dati degli iscritti al Movimento, che ne è l'unico e legittimo titolare".Oggi Conte, in un colloquio con Repubblica, sostiene che Davide “Casaleggio per legge è obbligato a consegnare i dati degli iscritti al Movimento, che ne è l’unico e legittimo titolare”. Il leader in ...