Conservatorio Santa Cecilia | risponde il direttore

Leggi su panorama

(Di giovedì 6 maggio 2021) In seguito al colloquio con Dario Potenzano, lo studente deldi Roma sospeso dalle lezioni per aver criticato la direzione, Panorama ha chiesto al maestro Roberto Giullani un'intervista. Ilha preferito mandare una nota. La pubblichiamo per intero, seguita da una nostra breve replica. La nota delRoberto Giuliani La replica di Panorama Gentile Dottoressa, intendo innanzi tutto precisare che non è mia intenzione confutare analiticamente ogni errata o distorta affermazione di un singolo Studente (inne abbiamo circa 1300, da oltre 40 nazioni diverse). La carica che ricopro mi impone tuttavia di tutelare l'immagine del», che ritengo sia stata lesa dall'articolo-intervista a sua firma ...