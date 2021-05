Confindustria Salerno, al via le vaccinazioni per gli operatori del turismo (Di giovedì 6 maggio 2021) Nell’ambito delle azioni tese a favorire l’avvio dei piani aziendali di vaccinazione per le imprese associate, Confindustria Salerno ha incontrato i vertici dell’Asl Salerno. Durante la riunione – acclarata la disponibilità delle dosi- è emersa con chiarezza la possibilità di procedere con i punti straordinari di vaccinazione in azienda o in HUB interaziendali. Per gli operatori turistici, l’avvio della campagna vaccinale è fondamentale per consentire la ripresa del settore, creando le condizioni di sicurezza essenziali in vista dell’imminenza della stagione estiva. A seguito dell’incontro, ed in funzione della disponibilità mostrata dall’ASL, il Gruppo Alberghi, turismo e Tempo libero di Confindustria Salerno ha avviato la macchina organizzativa, richiedendo alle ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 6 maggio 2021) Nell’ambito delle azioni tese a favorire l’avvio dei piani aziendali di vaccinazione per le imprese associate,ha incontrato i vertici dell’Asl. Durante la riunione – acclarata la disponibilità delle dosi- è emersa con chiarezza la possibilità di procedere con i punti straordinari di vaccinazione in azienda o in HUB interaziendali. Per glituristici, l’avvio della campagna vaccinale è fondamentale per consentire la ripresa del settore, creando le condizioni di sicurezza essenziali in vista dell’imminenza della stagione estiva. A seguito dell’incontro, ed in funzione della disponibilità mostrata dall’ASL, il Gruppo Alberghi,e Tempo libero diha avviato la macchina organizzativa, richiedendo alle ...

