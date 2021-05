Confartigianato: “Dopo nomina commissario Camera di Commercio ci auguriamo sia scongiurata l’ingiusta fusione Taranto-Brindisi” (Di giovedì 6 maggio 2021) La nomina del commissario della Camera di Commercio è senza dubbio un fatto importante per il territorio, in quanto consente finalmente all’Ente Camerale di tornare nella pienezza delle proprie funzioni e procedere in una rapida ripresa dell’operatività promozionale e di sostegno al mondo delle imprese. E’ importante anche per una battaglia che non riguarda solo il futuro della Camera, ma dell’autonomia di un territorio che è stato progressivamente spogliato dei suoi punti di riferimento. La Camera di Commercio è uno di questi e noi dobbiamo difenderlo: è il commento di Domenico D’Amico, Presidente di Confartigianato Taranto, all’indomani dell’ufficializzazione della nomina di Gianfranco Chiarelli ... Leggi su tarantinitime (Di giovedì 6 maggio 2021) Ladeldelladiè senza dubbio un fatto importante per il territorio, in quanto consente finalmente all’Entele di tornare nella pienezza delle proprie funzioni e procedere in una rapida ripresa dell’operatività promozionale e di sostegno al mondo delle imprese. E’ importante anche per una battaglia che non riguarda solo il futuro della, ma dell’autonomia di un territorio che è stato progressivamente spogliato dei suoi punti di riferimento. Ladiè uno di questi e noi dobbiamo difenderlo: è il commento di Domenico D’Amico, Presidente di, all’indomani dell’ufficializzazione delladi Gianfranco Chiarelli ...

Advertising

elenaricci1491 : Per Confartigianato l'accorpamento rappresenta una fusione a freddo, senza cuore e logica, che penalizza enormement… - TarantiniTime : Per Confartigianato l'accorpamento rappresenta una fusione a freddo, senza cuore e logica, che penalizza enormement… - tbpaola : RT @confartigianato: #Dati #SuMisura - #5maggio 2021: #PNRR Il PNRR stanzia 18,53 mld € per finanziare #Superbonus 110%, diventando così… - Artigianiarezzo : RT @confartigianato: #Dati #SuMisura - #5maggio 2021: #PNRR Il PNRR stanzia 18,53 mld € per finanziare #Superbonus 110%, diventando così… - glgortani : RT @confartigianato: #Dati #SuMisura - #5maggio 2021: #PNRR Il PNRR stanzia 18,53 mld € per finanziare #Superbonus 110%, diventando così… -