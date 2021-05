Condannati all' ergastolo i due americani che uccisero il vicebrigadiere Cerciello Rega

(Di giovedì 6 maggio 2021) La prima Corte d'Assise di Roma ha deciso per l'per Finnegan Lee Elder e Christian Gabriel Natale Hjorth nel processo per l'omicidio di MarioNell'ambito del processo sull'...

'E' una sentenza ingiusta, errata e incomprensibile, che non potrà in alcun modo reggere ad un appello', ha affermato dal canto suo'Adnkronos l'avvocato Francesco Petrelli che con il collega ...Gli americani Finnegan Lee Elder e Gabriel Natale Hjorth sono stati'ergastolo per l'omicidio del vice brigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega . Il verdetto della Corte d'Assise del Tribunale di Roma , presieduta da Marina Finiti, è arrivato ...Il vicebrigadiere Cerciello Rega quella sera è impegnato con il collega Varriale in un’operazione partita con il furto di uno zaino. Alla lettura della sentenza di condanna all'ergastolo Rosa Maria Es ...In lacrime la vedova Rosa Maria Esilio, presente in aula alla lettura della sentenza da parte della presidente della Corte Marina Finiti. La decisione è arrivata dopo oltre 13 ore di camera di consigl ...