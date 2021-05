Concorso “Vinci una Fiat 500 Hybrid” | per Caffè Buongiorno

(Di giovedì 6 maggio 2021)a premi “una500“. Per parteciparvi basta effettuare acquisti sull’e-commerce www.coffee.it per almeno 30 euro e si potrà partecipare all’estrazione di una fiammante500, oltre che a concorrere allata di 100 forniture di, per un valore totale del montepremi pari a € 19.000. Ilè valido dal 19 aprile al 31 luglio 2021 e si potrà partecipare anche effettuando acquisti presso il punto venditadi Fidenza (PR). “una500” è organizzato da, ed è stato messo in pratica da Max Marketing, ...

Advertising

scontOmaggio : Concorso Red Bull: vinci gratis 30 palloni firmati da Donnarumma - scontOmaggio : Concorso “Goditi l’estate con Neutromed”: vinci 90 teli mare e 30 fotocamere istantanee - scontOmaggio : Concorso Heineken: vinci ogni giorno Kit del Tifoso da 1.200€ (frigo, birra, bicchieri…) - CampioniGratuit : E' partito il nuovo giveaway gratuito firmato JewelCandle, questa volta puoi vincere ben 52 candele profumate. Val… - CharmesBukowski : RT @LaPravdania: +++ ANNUNCIAZIÓ +++ grande concorso! contribuisci al videogioco mattonista e VINCI! cosa? clicca qui: -

Ultime Notizie dalla rete : Concorso Vinci

Vera TV

"La Regione Toscana ha trasformato la campagna vaccinale in una lotteria, in una premi ...se la tanta agognata prenotazione di una data in cui vaccinarsi fosse un biglietto Gratta e. ...Intanto neldi ieri non ci sono state nuove vincite del jackpot. Numeri ritardatari Previsioni Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti - - - - - L'appuntamento concasa del 5 maggio ...Il concorso “Cento di questi anni”, lanciato nell’anno scolastico 2019-20 e prorogato per restare al fianco degli insegnanti e degli studenti, conferma la vitalità e la forza creativa della scuola. Pr ...Sei scuole pugliesi vincono il concorso F.I.L.A. Fabbrica Italiana Lapis ed Affini. 06/05/2021. 3 le scuole pugliesi vincitrici nazionali – e 3 regionali – dei concorsi promos ...