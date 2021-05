Concorso straordinario per il ruolo, chi supera prova scritta. Aggiornato con Emilia Romagna (Di giovedì 6 maggio 2021) Concorso straordinario per il ruolo di cui al DD n. 510 del 23 aprile 2020 e DD n. 783 dell'08 luglio 2020: concluse le prove, i primi risultati. Prime pubblicazioni a livello nazionale, prime esclusioni perché non si arriva al punteggio di 56/80, la soglia che garantisce il ruolo se si rientra nel numero dei posti banditi, l'accesso al percorso di abilitazione se collocati oltre tale numero. Al lavoro le altre commissioni. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 6 maggio 2021)per ildi cui al DD n. 510 del 23 aprile 2020 e DD n. 783 dell'08 luglio 2020: concluse le prove, i primi risultati. Prime pubblicazioni a livello nazionale, prime esclusioni perché non si arriva al punteggio di 56/80, la soglia che garantisce ilse si rientra nel numero dei posti banditi, l'accesso al percorso di abilitazione se collocati oltre tale numero. Al lavoro le altre commissioni. L'articolo .

Advertising

Dl44No : RT @CanzanoMatteo: Non saremmo un Paese credibile, se assumessimo i bocciati del Concorso Straordinario! #ugualiallapartenza #concorsoordin… - Dl44No : RT @Bellais74780051: @welikeduel Non saremmo un Paese credibile, se assumessimo i bocciati del Concorso Straordinario! #ugualiallapartenza… - Bellais74780051 : @EnricoLetta Enrico, il concorso ordinario è bloccato dalla Lega, da una parte del PD, Verducci, che vogliono dare… - Bellais74780051 : @EnricoLetta Senti Enrico, i piu giovani dei docenti, quelli che non avevano potuto fare il concorso straordinario… - Bellais74780051 : @welikeduel Non saremmo un Paese credibile, se assumessimo i bocciati del Concorso Straordinario!… -