Con il Fai l’Italia riaccende le luci sui propri tesori: il 15 e 16 maggio le giornate dell’arte (Di giovedì 6 maggio 2021) Accessibili in via eccezionale 600 luoghi custodi della grande storia del paese. Coinvolte 300 città Leggi su lastampa (Di giovedì 6 maggio 2021) Accessibili in via eccezionale 600 luoghi custodi della grande storia del paese. Coinvolte 300 città

Advertising

SusannaCeccardi : Frasi offensive e pesanti nei confronti dei gay i consiglieri del PD le hanno pronunciate a più riprese. Perché nes… - crocerossa : ??Impegno, dedizione e amore sono sempre al centro di ogni nostro intervento. Anche nell'emergenza #Covid19 siamo ri… - WeCinema : 'Provare no. Fai. O non fare. Non c'è provare.' Che la forza sia con voi, soprattutto oggi che è lo #StarWarsDay!… - giudiceandream1 : Sai che non si possono assumere o somministrare bevande alcoliche sui luoghi di lavoro? E mo come fai con la birret… - surkiababa : @chedisagio Quando il cielo su Torino è così bello che si possono toccare le montagne,fai immediatamente pace con la tua città #torino -