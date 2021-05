(Di giovedì 6 maggio 2021)- "Mi era, ma precedentemente al mio impegno in Regione, che ritengo prioritario perché vedo che la sanità è un punto cardine per poter avere altre garanzie come quella del ...

Advertising

eli_grandi : RT @rep_milano: Comunali a Milano, Letizia Moratti: 'Mi hanno chiesto di candidarmi a sindaco ma ho rifiutato' - alexarmuzzi : RT @rep_milano: Comunali a Milano, Letizia Moratti: 'Mi hanno chiesto di candidarmi a sindaco ma ho rifiutato' - qn_giorno : Comunali a #Milano , #Moratti: 'Mi è stato chiesto di candidarmi, ho detto no'. - rep_milano : Comunali a Milano, Letizia Moratti: 'Mi hanno chiesto di candidarmi a sindaco ma ho rifiutato'… - BnB_Ferroviere : Comunali di Milano, il gran rifiuto di Albertini: 'Se fossi stato eletto, avrei voluto Sala vicesindaco' Via… -

Ultime Notizie dalla rete : Comunali Milano

...alla domanda se fosse stata interpellata come possibile candidato sindaco del centrodestra a. ha deciso di fare un passo indietro e non è più disponibile a candidarsi a sindaco alle...Il tutto, è bene ribadirlo, a costo zero per le casse". Condividi Ambiente , Lissone, prostituzione nel "centro tattoo": in manette padre e figlio Notizia precedente BONUS TAXI. ...PERSONALE Del COMMISSARIATO DELLA POLIZIA DI OSTUNI SOPRA MENZIONATO, SI RECAVA IMMEDIATAMENTE SUL POSTO CONSTATANDO EFFETTIVAMENTE LA PRESENZA DEL CORPO, ORMAI ESAMINE, DI EL MOSTAFA ZOUHAIR, NATO IN ...Il rientro dello stadio principale del lanciatore Lunga Marcia 5b è atteso per sabato 9 maggio, ma la finestra temporale è piuttosto variabile e copre attualmente l’intervallo fra le 15:00 dell’8 magg ...