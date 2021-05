Come Kroos ha asfaltato il giovane Mount sui social (Di giovedì 6 maggio 2021) ‘Scontro’ social tra Mason Mount e Toni Kroos. I due centrocampisti si sono pizzicati sui social dopo la gara di Champions League. Il Chelsea raggiunge la finale di Champions League dopo la vittoria sul Real Madrid di Zinedine Zidane. Le reti di Timo Werner e di Mason Mount hanno spento i sogni di gloria degli Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 6 maggio 2021) ‘Scontro’tra Masone Toni. I due centrocampisti si sono pizzicati suidopo la gara di Champions League. Il Chelsea raggiunge la finale di Champions League dopo la vittoria sul Real Madrid di Zinedine Zidane. Le reti di Timo Werner e di Masonhanno spento i sogni di gloria degli Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

JuriGobbini : Con Hazard e Vinicius il Real ha giocato quasi con 2 uomini in meno, il primo totalmente fuori forma, il secondo fu… - RaffaeleDeSa : RT @persemprecalcio: ???? Ecco come #Jorginho ha stravinto il duello con Modric e Kroos (due calciatori molto diversi da lui) in #Chelsea-Re… - persemprecalcio : ???? Ecco come #Jorginho ha stravinto il duello con Modric e Kroos (due calciatori molto diversi da lui) in #Chelsea… - Thejack621 : @MarzianoAnsioso A me vanno bene entrambi, per me hanno le medesime capacità e caratteristiche. A patto che vi mett… - Alessan74809959 : @elreygiovannino Il problema secondo me è solo 1. Zidane ha vinto con uno squadrone e con un centrocampo composto d… -