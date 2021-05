Come evitare che Roberto Fico si candidi sindaco di Napoli: la mossa del centrosinistra riformista (Di giovedì 6 maggio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Pressing alto, direbbero i commentatori di una partita di calcio. L’ala riformista del centrosinistra napoletano vuole scongiurare che quella di sinistra-sinistra imponi a Napoli un nome diverso da quello dell’ex rettore della Federico II Gaetano Manfredi e “attacca alto” per rubare il pallone a quella parte del Pd, di Leu e del Movimento 5 Stelle che, secondo loro, ancora lavora più o meno sottotraccia per imporre Roberto Fico candidato a sindaco dell’intera coalizione. E quindi, questa mattina, mentre si allacciava il filo diretto tra la segreteria cittadina dem di Marco Sarracino e quella romana di Enrico Letta, i riformisti si sono riuniti e hanno lanciato il messaggio: “Il sindaco di Napoli lo ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 6 maggio 2021) Tempo di lettura: 3 minuti– Pressing alto, direbbero i commentatori di una partita di calcio. L’aladelnapoletano vuole scongiurare che quella di sinistra-sinistra imponi aun nome diverso da quello dell’ex rettore della Federico II Gaetano Manfredi e “attacca alto” per rubare il pallone a quella parte del Pd, di Leu e del Movimento 5 Stelle che, secondo loro, ancora lavora più o meno sottotraccia per imporrecandidato adell’intera coalizione. E quindi, questa mattina, mentre si allacciava il filo diretto tra la segreteria cittadina dem di Marco Sarracino e quella romana di Enrico Letta, i riformisti si sono riuniti e hanno lanciato il messaggio: “Ildilo ...

Advertising

wireditalia : Le reazioni di fissione all'ex centrale nuclerare di Chernobyl stanno aumentando e gli scienziati tengono la situaz… - marattin : Per la politica è arrivato il momento di scegliere, sul fisco, tra slogan e riforme. Che idea hanno i riformisti? C… - mamba84_black : RT @MT_Meli_: Un modo per lottare contro disuguaglianze e discriminazioni? Evitare di invitare in tv un volgare misogino come Oliviero Tosc… - manu_etoile : RT @MT_Meli_: Un modo per lottare contro disuguaglianze e discriminazioni? Evitare di invitare in tv un volgare misogino come Oliviero Tosc… - anteprima24 : ** Come evitare che Roberto #Fico si candidi #Sindaco di ##Napoli: la mossa del centrosinistra riformista **… -

Ultime Notizie dalla rete : Come evitare Aifa, Palù attacca la Cina: zitti per 3 mesi sul virus La Cina sarebbe rimasta in silenzio per almeno 3 mesi sulla presenza del coronavirus, così come fecero nel 2000 per la Sars che restarono in silenzio per 6 mesi, dice il presidente dell'Aifa. ...evitare ...

AGRI.BI. - Ente bilaterale veronese per l'agricoltura. ... durante tutto l'arco dell'anno, attività, che richiedono pratica ed attenzione, come potatura, ... Le aziende ci riferiscono che, quest'anno, molti romeni sono rimasti qui , per evitare possibili ...

Non c'è transizione digitale senza sicurezza: come evitare costosi errori Agenda Digitale Ufficio Postale Modica Alta: la soluzione per evitare lunghe file Sindaco di Modica Ignazio Abbate ha scritto al Direttore Provinciale di Poste italiane chiedendo di predisporre l'apertura di un altro sportello, in prossimità di scadenze per il pagamento di bolletti ...

NBA, Danilo Gallinari a Sky Sport: "Play-in da evitare, Atlanta stagione da 8" Il coach ha fatto la differenza anche a livello caratteriale e nella gestione della rotazione”, aggiunge Gallinari, che in questa stagione ha dovuto abituarsi a un ruolo inedito per lui in carriera. P ...

La Cina sarebbe rimasta in silenzio per almeno 3 mesi sulla presenza del coronavirus, cosìfecero nel 2000 per la Sars che restarono in silenzio per 6 mesi, dice il presidente dell'Aifa. ......... durante tutto l'arco dell'anno, attività, che richiedono pratica ed attenzione,potatura, ... Le aziende ci riferiscono che, quest'anno, molti romeni sono rimasti qui , perpossibili ...Sindaco di Modica Ignazio Abbate ha scritto al Direttore Provinciale di Poste italiane chiedendo di predisporre l'apertura di un altro sportello, in prossimità di scadenze per il pagamento di bolletti ...Il coach ha fatto la differenza anche a livello caratteriale e nella gestione della rotazione”, aggiunge Gallinari, che in questa stagione ha dovuto abituarsi a un ruolo inedito per lui in carriera. P ...