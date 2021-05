'Combatteva come mercenario in Ucraina': i carabinieri arrestano un ragazzo di 28 anni (Di giovedì 6 maggio 2021) Il giovane si sarebbe arruolato sotto pagamento al fianco delle milizie filo - russe. Viveva a Donbass dal 2016 e secondo gli investigatori social dava anche consigli su come iniziare l'attività di ... Leggi su today (Di giovedì 6 maggio 2021) Il giovane si sarebbe arruolato sotto pagamento al fianco delle milizie filo - russe. Viveva a Donbass dal 2016 e secondo gli investigatori social dava anche consigli suiniziare l'attività di ...

