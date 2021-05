Colori regioni, cosa cambia domani: zone gialle quasi tutte confermate, arancioni in bilico (Di giovedì 6 maggio 2021) Cambio colore regioni domani. Riconferma delle zone gialle, ma una è in bilico. domani, venerdì 7 maggio 2021, il monitoraggio dei dati dell’Iss darà maggiore chiarezza sulla situazione dei contagi in Italia. Si attende la sentenza sulle regione attualmente in arancione e in rosso. Almeno tre di queste potrebbero diventare zona gialla. Cambio colore regioni domani: zone gialle Al momento le regioni italiane sono quasi tutte in zona gialla. In zona rossa è rimasta solo la Valle d’Aosta, mentre Calabria, Basilicata, Puglia, Sicilia e Sardegna sono arancioni. cosa potrebbe cambiare con il nuovo monitoraggio settimanale? ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 6 maggio 2021) Cambio colore. Riconferma delle, ma una è in, venerdì 7 maggio 2021, il monitoraggio dei dati dell’Iss darà maggiore chiarezza sulla situazione dei contagi in Italia. Si attende la sentenza sulle regione attualmente in arancione e in rosso. Almeno tre di queste potrebbero diventare zona gialla. Cambio coloreAl momento leitaliane sonoin zona gialla. In zona rossa è rimasta solo la Valle d’Aosta, mentre Calabria, Basilicata, Puglia, Sicilia e Sardegna sonopotrebbere con il nuovo monitoraggio settimanale? ...

