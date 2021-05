Colombia: violenza fuori controllo per le proteste contro il Governo [VIDEO] (Di giovedì 6 maggio 2021) Riassunta brevemente, la situazione della Colombia è quella di un popolo che protesta dal 28 aprile contro il suo Governo. In realtà le reazioni statali a questa ribellione hanno raggiunto un livello di violenza tale che per alcuni costituirebbero una vera e propria violazione dei diritti umani. Infatti a fine aprile il popolo inizia a protestare contro la riforma fiscale annunciata dal Governo Duque di centrodestra. Il 2 maggio Duque fa quindi marcia indietro ritirando un progetto che avrebbe colpito soprattutto i più poveri. Non basta. Carrasquilla, ministro dell’economia, rassegna le sue dimissioni. A quel punto, quando tutti pensavano che le proteste si sarebbero fermate, si sono estese a macchia d’olio ed aggravate, trasformandosi in una profonda critica al ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 6 maggio 2021) Riassunta brevemente, la situazione dellaè quella di un popolo che protesta dal 28 aprileil suo. In realtà le reazioni statali a questa ribellione hanno raggiunto un livello ditale che per alcuni costituirebbero una vera e propria violazione dei diritti umani. Infatti a fine aprile il popolo inizia a protestarela riforma fiscale annunciata dalDuque di centrodestra. Il 2 maggio Duque fa quindi marcia indietro ritirando un progetto che avrebbe colpito soprattutto i più poveri. Non basta. Carrasquilla, ministro dell’economia, rassegna le sue dimissioni. A quel punto, quando tutti pensavano che lesi sarebbero fermate, si sono estese a macchia d’olio ed aggravate, trasformandosi in una profonda critica al ...

Internazionale : Da giorni in molte città colombiane ci sono manifestazioni contro il governo, che ha risposto mandando i militari i… - valigiablu : Colombia, continuano le proteste contro la riforma tributaria nonostante la violenza brutale della polizia che ha g… - SalCavalli : RT @DinamoPress: #Colombia ottavo giorno consecutivo di sciopero e manifestazioni contro il governo #Duque: nonostante repressione, morti e… - pinopao : RT @ChrisPeverieri: #Colombia | Altra notte di violenza della polizia in tutto il paese: due morti accertati a Pereira, #Lucas Villa (in fo… - UnitaNews : Colombia, continuano le proteste contro la riforma tributaria nonostante la violenza brutale della polizia che ha g… -