Colombia, il governo risponde alle proteste con la repressione: 24 morti e 89 dispersi. Al centro due riforme: fiscale e sanitaria (Di giovedì 6 maggio 2021) "Se un popolo protesta e scende in piazza nel mezzo di una pandemia, vuol dire che il suo governo è più pericoloso di un virus". Viene sintetizzato con questo slogan – popolarissimo a Bogotà – il pensiero di milioni di Colombiani in questi giorni. Lo scorso 28 aprile, infatti, sono iniziate pesanti mobilitazioni contro il progetto di riforma fiscale presentato dal governo di Iván Duque. Mobilitazioni che si sono rapidamente diffuse in tutto il Paese, con imponenti manifestazioni, scioperi e scontri violenti. Bogotà – la capitale – e Cali sono tuttora i nuclei principali delle proteste, a cui il governo ha risposto con una durezza estrema: almeno 24 i morti, secondo l'ufficio del Difensore civico Colombiano. Ottantanove le persone di cui si sono perse ...

