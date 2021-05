Clubhouse: le room per fare sesso (Di giovedì 6 maggio 2021) Clubhouse è l'app che ha cambiato le carte in tavola del mondo social. E che potrebbe rivoluzionare anche il sex clubbing. Laddove Facebook, Twitter e Instagram sembravano essersi spartiti le quote del nostro tempo all'insegna di news, meme, foto e influencer, la nuova app creata da Paul Davison e Rohan Seth è riuscita a infilarsi in uno dei punti ciechi poco controllati dei big del settore per ritagliarsi la sua fetta di celebrità. Partendo dall'idea che dopo l'overdose di immagini si dovesse comunicare in altro modo, ad esempio recuperando il fascino della voce e dell'ascolto, Clubhouse ha costruito una comunità dove può succedere davvero di tutto: ad esempio, a parlare di argomenti molto caldi con la Dottoressa Schiaffazzi, SelVagina e Lily Dupont. E ritrovarti nel bel mezzo di una discussione sulle giuste dimensioni del pene o su come legare al ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 6 maggio 2021)è l'app che ha cambiato le carte in tavola del mondo social. E che potrebbe rivoluzionare anche il sex clubbing. Laddove Facebook, Twitter e Instagram sembravano essersi spartiti le quote del nostro tempo all'insegna di news, meme, foto e influencer, la nuova app creata da Paul Davison e Rohan Seth è riuscita a infilarsi in uno dei punti ciechi poco controllati dei big del settore per ritagliarsi la sua fetta di celebrità. Partendo dall'idea che dopo l'overdose di immagini si dovesse comunicare in altro modo, ad esempio recuperando il fascino della voce e dell'ascolto,ha costruito una comunità dove può succedere davvero di tutto: ad esempio, a parlare di argomenti molto caldi con la Dottoressa Schiaffazzi, SelVagina e Lily Dupont. E ritrovarti nel bel mezzo di una discussione sulle giuste dimensioni del pene o su come legare al ...

