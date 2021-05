Claudio Pinti | l' untore Hiv | scarcerato | l' ira delle vittime Tutto in mano al Pg | ' Valutiamo la possibilità del ricorso'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Claudio Pinti

corriereadriatico.it

Così il procuratore generale delle Marche Sergio Sottani sull'eventualità da parte del suo ufficio di impugnare il provvedimento con cui la Corte d'Appello ha concesso ala possibilità ...ANCONA - Un'istanza inviata al procuratore generale Sergio Sottani affinché impugni il provvedimento con cui la Corte d'Appello ha concesso i domiciliari con il dispositivo elettronico a, il 38enne condannato sia in primo che in secondo grado a 16 anni e 8 mesi di reclusione per aver trasmesso l' Hiv a due ex fidanzate, tra cui Giovanna Gorini, morta nel 2017. ...ANCONA - «Stiamo valutando la possibilità del ricorso». Così il procuratore generale delle Marche Sergio Sottani sull’eventualità da parte del suo ...05.05.2021 19:20 di Redazione NotiziarioCalcio.com Twitter: @NotiziarioC Vedi letture Fonte: sienanews.it Sulla testa del Siena, ormai da qualche mese, pendeva la spada di Damocle del ricorso della ...