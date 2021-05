Cittadella | investe al “Tombolato” collaboratore del club | D’Urso indagato per omicidio stradale

(Di giovedì 6 maggio 2021) Tragedia in casa.Vicenda drammatica, quella verificatasi lo scorso 23 aprile, proprio davanti allo stadio "" di. Christian D'Urso, presente all'interno dell'impianto con la sua autovettura, ha investito il tuttofare delgranata Lino Simonetto. L'uomo, soccorso immediatamente e trasportato in ospedale, si è poi spento sei giorni dopo l'accaduto. Ora, il centrocampista del, èper. Il Pm Roberto Piccione, come riportato da "Il Gazzettino", ha disposto l’autopsia sul corpo deldel, mentre la Procura ha ordinato una perizia tecnica per la ricostruzione dell’esatta dinamica dell’incidente.

Guai giudiziari per Christian D'Urso, centrocampista del Cittadella che è stato accusato di omicidio stradale in seguito all'incidente nel quale ha investito il 23 aprile Lino Simonetto, storico colla ...Christian D'Urso, centrocampista del Cittadella, è indagato per omicidio stradale dopo aver investito il 23 aprile scorso,.