Città della Scienza | da oggi riapertura al pubblico dal giovedì alla domenica Prenotazione obbligatoria

(Di giovedì 6 maggio 2021) Riapre, daldalle 9,30 alle 16,30,: a partire dai cancelli del sito di Bagnoli saranno aperti al. Per accedere al museo – si legge in una nota – èla, visto il numero limitato di visitatori ammessi, ed è suggerito l’acquisto del biglietto online. Lanon comporta costi aggiuntivi ed èanche per chi ha diritto a riduzioni o entrata gratuita. Per prenotare occorre inviare una mail a contact@citta.it indicando nome, cognome, numero delle persone, numero di cellulare, giornovisita e fascia oraria. L'articolo ...

Advertising

sbonaccini : L'Emilia-Romagna ti stupisce sempre: l'emozione di borghi antichi, città d'arte, della costa romagnola e dell’Appen… - LuigiBrugnaro : Il #5maggio 1799 nacque a #Venezia Giovanni Querini Stampalia, uno dei personaggi più illustri della Città che deci… - LuigiBrugnaro : Il @SaloneVenezia accompagna la ripartenza di #Venezia e dell’Italia. Dal 29 maggio al 6 giugno arte, industria e… - sevenseasofrhye : ascoltare danger mentre passi di fianco al cimitero più grande della città è abbastanza surreale - sehmagazine : ????????? In fondo al mar di Cala Moresca sta per partire il primo ciak sardo del remake del classico della @Disney “L… -

Ultime Notizie dalla rete : Città della

Il Manifesto

Orto Botanico Roma Insomma, da qualsiasi punto di vista lo si guardi, l' Orto Botanicoeterna è una continua scoperta, non solo per la biodiversità incredibile che ospita, ma anche per la ......e garantire il benessere di residenti e visitatori provenienti da Paesi di una 'green list' (... il luogo più simbolico per rilassarsi in, e la spiaggia di Saadiyat Island, una delle più ...