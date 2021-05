Cinema | addio a Frank McRae | attore di ‘007 – Vendetta privata’ e ‘Dillinger’

(Di giovedì 6 maggio 2021) Los Angeles, 6 mag. – (Adnkronos) – L’statunitense, interprete di frequenti ruoli da bullo o da duro in film come “007 –privata” e “Dillinger”, è morto all’età di 80 anni a Santa Monica, in California. L’annuncio della scomparsa, avvenuta il 29 aprile a seguito di un infarto, è stato dato dalla nuora a “Variety”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Los Angeles, 6 mag. – (Adnkronos) – L'attore statunitense Frank McRae, interprete di frequenti ruoli da bullo o da duro in film come "007 – Vendetta privata" e "Dillinger", è morto all'età di 80 anni ...