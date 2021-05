(Di giovedì 6 maggio 2021) La cantautricesarà la protagonista die il filmin streaming sudebutteràcone il filmdirettamente in streaming su. Il progetto non ha per ora una data di uscita prevista sul servizio di streaming, tuttavia potrebbe forse essere rispettato il progetto di unestivo a luglio.è un lungometraggio in stile musical diretto da Kay Cannon eavrà la ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Cinderella: il debutto come attrice di Camila Cabello verrà distribuito da Amazon Prime Video… -

Ultime Notizie dalla rete : Cinderella debutto

Movieplayer.it

Il progetto non ha per ora una data di uscita prevista sul servizio di streaming, tuttavia potrebbe forse essere rispettato il progetto di unestivo a luglio.è un lungometraggio ...... Maria Dizzia (Orange is the New Black), la nominata premio Oscar Minnie Driver (), ed ... New York City, Schenectady, Troy (New York) e Dublino (Irlanda) e farà il suosu Prime Video ...La cantautrice Camila Cabello sarà la protagonista di Cinderella e il film verrà distribuito in streaming su Amazon Prime Video. Camila Cabello debutterà come attrice con Cinderella e il film verrà di ...