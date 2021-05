Cina, nessun rischio sulla Terra dal rientro del razzo Long March 5B. Si temeva anche per l'Italia (Di giovedì 6 maggio 2021) I detriti del razzo lanciato dalla Cina la scorsa settimana per mandare in orbita il modulo centrale della sua stazione spaziale permanente, quello che ospiterà i tre astronauti, è probabile che cadano... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 6 maggio 2021) I detriti dellanciato dallala scorsa settimana per mandare in orbita il modulo centrale della sua stazione spaziale permanente, quello che ospiterà i tre astronauti, è probabile che cadano...

Advertising

StefaniaVaselli : RT @Manuel16381191: @Davjd_S @ladyonorato Chissà cosa hanno usato in Cina, allora. Nessun morto da aprile dell'anno scorso, e a Wuhan (Wuha… - AtankingDivisio : @lucio_funk Penso che serva più per le relazioni internazionali che non per le politiche economiche e sociali inter… - radioitaliacina : Dall’Oms nessun via libera pieno e incondizionato al vaccino di Pechino - Manuel16381191 : @Davjd_S @ladyonorato Chissà cosa hanno usato in Cina, allora. Nessun morto da aprile dell'anno scorso, e a Wuhan (… - y2jluca : RT @xcinefilax: - e nessuno ne parla. È vergognoso tutto ciò. Ovviamente la grande disinformazione riguardante la Cina è anche per la loro… -