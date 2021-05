Cimiteri Roma, non solo l’aumento dei morti causa Covid: dietro il collasso delle sepolture anche taglio dei dipendenti e dei fondi ad Ama (Di giovedì 6 maggio 2021) Un aumento del 30% di decessi. E un calo di organico che in venti anni ha coinvolto il 31% del personale. A mettere in ginocchio i Cimiteri capitolini non è stato solo il Covid 19. Ma un problema strutturale che, con l’epidemia in atto, è esploso completamente. Aumentando le sofferenze per chi ha perso un proprio caro. “Voglio presentare le mie scuse e quelle dell’azienda a tutti coloro che hanno subito un lutto negli ultimi 15 mesi. Anch’io ho perso mio padre, capisco il dolore di una famiglia quando per 60 giorni non puoi accompagnare i tuoi cari”. Nel giorno dell’Assemblea capitolina straordinaria dedicata alla situazione dei Cimiteri, Stefano Zaghis, l’amministratore unico Ama, la municipalizzata che gestisce i servizi Cimiteriali, ha preso la parola in aula Giulio Cesare chiedendo innanzitutto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 6 maggio 2021) Un aumento del 30% di decessi. E un calo di organico che in venti anni ha coinvolto il 31% del personale. A mettere in ginocchio icapitolini non è statoil19. Ma un problema strutturale che, con l’epidemia in atto, è esploso completamente. Aumentando le sofferenze per chi ha perso un proprio caro. “Voglio presentare le mie scuse e quelle dell’azienda a tutti coloro che hanno subito un lutto negli ultimi 15 mesi. Anch’io ho perso mio padre, capisco il dolore di una famiglia quando per 60 giorni non puoi accompagnare i tuoi cari”. Nel giorno dell’Assemblea capitolina straordinaria dedicata alla situazione dei, Stefano Zaghis, l’amministratore unico Ama, la municipalizzata che gestisce i serviziali, ha preso la parola in aula Giulio Cesare chiedendo innanzitutto ...

fattoquotidiano : Cimiteri Roma, non solo l’aumento dei morti causa Covid: dietro il collasso delle sepolture anche taglio dei dipend… - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Cimiteri Roma, non solo l’aumento dei morti causa Covid: dietro il collasso delle sepolture anche taglio dei dipendent… - paolorm2012 : RT @fattoquotidiano: Cimiteri Roma, non solo l’aumento dei morti causa Covid: dietro il collasso delle sepolture anche taglio dei dipendent… - sergimagugliani : RT @fattoquotidiano: Cimiteri Roma, non solo l’aumento dei morti causa Covid: dietro il collasso delle sepolture anche taglio dei dipendent… - Dome689 : RT @fattoquotidiano: Cimiteri Roma, non solo l’aumento dei morti causa Covid: dietro il collasso delle sepolture anche taglio dei dipendent… -