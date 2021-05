Ciclismo, Ganna: “Speriamo di conquistare la maglia rosa al Giro d’Italia” (Di giovedì 6 maggio 2021) Il ciclista del team Ineos Filippo Ganna è intervenuto in occasione della presentazione del Giro d’Italia 2021: “La maglia rosa è molto importante e Speriamo vivamente di conquistarla. Le gambe non possono essere al 100%, ma abbiamo recuperato discretamente dal Romandia. Il nostro augurio è quello di non deludere nessuno“. Il corridore azzurro è tra i favoriti per la maglia rosa con la lotta che inizierà con la crono a Torino. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 6 maggio 2021) Il ciclista del team Ineos Filippoè intervenuto in occasione della presentazione del2021: “Laè molto importante evivamente di conquistarla. Le gambe non possono essere al 100%, ma abbiamo recuperato discretamente dal Romandia. Il nostro augurio è quello di non deludere nessuno“. Il corridore azzurro è tra i favoriti per lacon la lotta che inizierà con la crono a Torino. SportFace.

Advertising

sportface2016 : Ciclismo, #Ganna: “Speriamo di conquistare la maglia rosa al #GirodItalia” - MichelePizze76 : RT @Eurosport_IT: Noi siamo pronti per rivederlo sfrecciare su e giù per lo Stivale ??????????? Il focus su Filippo Ganna: - Bender8712 : RT @Eurosport_IT: Noi siamo pronti per rivederlo sfrecciare su e giù per lo Stivale ??????????? Il focus su Filippo Ganna: - Eurosport_IT : Noi siamo pronti per rivederlo sfrecciare su e giù per lo Stivale ??????????? Il focus su Filippo Ganna:… - sportal_it : Giro 2021, l'appello di Filippo Ganna -