Chi sono la tata e il bodyguard al servizio della famiglia Ferragnez (Di giovedì 6 maggio 2021) Mentre Chiara Ferragni e Fedez, coppia da 38milioni di follower e dal fatturato da milioni di euro, vivono un periodo professionale d'oro, ad aiutare l'influencer e il rapper nella quotidianità ci ... Leggi su today (Di giovedì 6 maggio 2021) Mentre Chiara Ferragni e Fedez, coppia da 38milioni di follower e dal fatturato da milioni di euro, vivono un periodo professionale d'oro, ad aiutare l'influencer e il rapper nella quotidianità ci ...

Advertising

LegaSalvini : Attilio Fontana: 'Io avevo suggerito un anno fa, prima che scoppiasse la pandemia, di imporre quarantene per chi ar… - fabiochiusi : Ma come è possibile che non ci sia *alcun* dibattito su una cosa simile? Ci sono questioni scientifiche, tecniche,… - LegaSalvini : Massimo #Giletti: '#Fedez? Quanta debolezza culturale nel non capire che basta mezza frase di personaggi così abili… - yoygiada : RT @osamundR: Ho 74 anni. Nella mia vita ho guardato negli occhi il diavolo e mi ha fatto paura. Poi piano piano, crescendo ho capito che i… - itscantas : RT @adaig_: È tutta una gara a chi si fa sentire meno, a chi è il primo a sparire, a chi ci mette più ore a rispondere Non si riesce più a… -