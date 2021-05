Chi è Valentina Procaccini, la promessa del nuoto 13enne che ha vinto 5 titoli nazionali di categoria – Il video (Di giovedì 6 maggio 2021) È nata una stella? Difficile dirlo in uno sport come il nuoto, dove le variabili di un successo o di una delusione passano per mesi di lavoro riassunti in decimi di secondo. Vincere 5 titoli nazionali in una sola edizione di un campionati giovanili però non è cosa da poco e Valentina Procaccini ci è riuscita. Ai Criteria giovanili di Riccione, infatti, la nuotatrice ha conquistato la medaglia d’oro nei 100 rana e nei 50, 100, 200 e 400 stile libero. Classe 2008, la 13enne italo-cubana originaria di Pescara ha stracciato anche due record italiani della categoria “Ragazzi 1” nelle specialità dei 50 e 100 stile. Il successo agli ultimi campionati italiani di categoria arriva dopo mesi di sacrifici legati alla pandemia da Covid. Dopo che il campionato ... Leggi su open.online (Di giovedì 6 maggio 2021) È nata una stella? Difficile dirlo in uno sport come il, dove le variabili di un successo o di una delusione passano per mesi di lavoro riassunti in decimi di secondo. Vincere 5in una sola edizione di un campionati giovanili però non è cosa da poco eci è riuscita. Ai Criteria giovanili di Riccione, infatti, la nuotatrice ha conquistato la medaglia d’oro nei 100 rana e nei 50, 100, 200 e 400 stile libero. Classe 2008, laitalo-cubana originaria di Pescara ha stracciato anche due record italiani della“Ragazzi 1” nelle specialità dei 50 e 100 stile. Il successo agli ultimi campionati italiani diarriva dopo mesi di sacrifici legati alla pandemia da Covid. Dopo che il campionato ...

