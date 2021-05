Chi è Letizia Moratti? Età, carriera e vita privata della politica e manager (Di giovedì 6 maggio 2021) Ecco chi è Letizia Moratti – età – carriera e vita privata della politica e manager Letizia Moratti, vero nome Letizia Maria Brichetto Arnaboldi, è una nota politica e manager. Da gennaio 2021 ricopre la carica di assessore al Welfare e quella di vicepresidente della Lombardia. La Moratti è nata il 26 novembre 1949 a Milano, dopo aver conseguito la laurea in Scienze Politiche all’Università degli studi di Milano iniziò a lavorare all’università come assistente in Diritto Comunitario Europeo. La sua carriera nell’imprenditoria iniziò all’età di 25 anni quando fondò con i fondi della famiglia ... Leggi su nonsolo.tv (Di giovedì 6 maggio 2021) Ecco chi è– età –, vero nomeMaria Brichetto Arnaboldi, è una nota. Da gennaio 2021 ricopre la carica di assessore al Welfare e quella di vicepresidenteLombardia. Laè nata il 26 novembre 1949 a Milano, dopo aver conseguito la laurea in Scienze Politiche all’Università degli studi di Milano iniziò a lavorare all’università come assistente in Diritto Comunitario Europeo. La suanell’imprenditoria iniziò all’età di 25 anni quando fondò con i fondifamiglia ...

lavi1496___ : RT @giugixsangio: produzione:' sangiovanni chi merita la finale?' Lui:'bho non so giulia,Alessandro,Giulia, aka,giulia,deddy,Giulia,serena,… - giugixsangio : produzione:' sangiovanni chi merita la finale?' Lui:'bho non so giulia,Alessandro,Giulia, aka,giulia,deddy,Giulia,s… - l_Letizia_ : @Giorgiaa394 @cocoriti_ Non conosco minimamente queste persone,mi dispiace che abbiano scritto queste cose ma appunto non so chi siano - l_Letizia_ : @Giorgiaa394 @cocoriti_ Ma chi l’ha detto scusami,mi mandi il tweet in questione ? - l_Letizia_ : Chi se l’aspettava -