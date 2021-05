Chelsea nella storia: prima finalista di Champions League sia con uomini sia con donne (Di giovedì 6 maggio 2021) Il Chelsea entra nella storia. I Blues sono il primo club ad arrivare in finale di Champions League nella stessa stagione sia con la formazione maschile che con quella femminile. Gli uomini di Tuchel hanno conquistato il pass per Istanbul ieri sera contro il Real Madrid, e affronteranno ora il Manchester City il 29 maggio. La squadra di Emma Hayes, invece, domenica scorsa ha eliminato il Bayern Monaco ribaltando il risultato dell’andata, e il 16 maggio affronterà il Barcellona. Nelle mani della formazione femminile, quindi, la possibilità di trovare la prima vittoria nella massima competizione per club europea, riportando in Inghilterra un titolo che manca da ben 14 anni. Per la squadra maschile si tratta della terza finale di ... Leggi su sportface (Di giovedì 6 maggio 2021) Ilentra. I Blues sono il primo club ad arrivare in finale distessa stagione sia con la formazione maschile che con quella femminile. Glidi Tuchel hanno conquistato il pass per Istanbul ieri sera contro il Real Madrid, e affronteranno ora il Manchester City il 29 maggio. La squadra di Emma Hayes, invece, domenica scorsa ha eliminato il Bayern Monaco ribaltando il risultato dell’andata, e il 16 maggio affronterà il Barcellona. Nelle mani della formazione femminile, quindi, la possibilità di trovare lavittoriamassima competizione per club europea, riportando in Inghilterra un titolo che manca da ben 14 anni. Per la squadra maschile si tratta della terza finale di ...

