Chelsea nella storia della Champions League | il primato dei Blues

(Di giovedì 6 maggio 2021) Ilè il primo club che è riuscito a raggiungere la finale disia con la squadra maschile che con la squadra femminilestessa stagione. Il club londinese è il primodel calcio ad avere sia la squadra maschile che quella femminile in finale distessa stagione. Ieri sera Werner e Mount hanno permesso alla squadra di Thomas Tuchel di battere per 2-0 il Real Madridsemifinale di ritorno del torneo maschile e staccare il pass per la finale del 29 maggio a Istanbul, dove troveranno il Manchester City. La squadra femminile – invece – si è qualificata per la finale ...

Advertising

Tommasolabate : Per la seconda volta nella sua storia il Chelsea arriva alla finale di Champions League con un allenatore subentrat… - olympiafornat13 : RT @repubblica: Chelsea, l'epopea degli Alonso, tre generazioni nella finale di Champions - repubblica : Chelsea, l'epopea degli Alonso, tre generazioni nella finale di Champions - PCapano : #Jorginho, dal prestito alla Sambonifacese nella Lega Pro Seconda Divisione (l’ex C2) alla finale di… - LaSoraCamilla_ : @ROI05841958 Infatti io questa cosa sapevo. Sapevo che voleva seguire Sarri e comunque è andato al Chelsea, mica al… -

Ultime Notizie dalla rete : Chelsea nella

La figura del vice sarebbe Daniele De Rossi : intanto tornerebbesocietà che ama e cui ha ... con la sola eccezione del primo(17 anni fa) ha sempre trovato un estremo difensore ...Lo conferma su twitch,sua consueta diretta alla Bobo tv dell'amico Vieri, anche Antonio ... 'Ai nerazzurri serve un terzino sinistro, e secondo me potrebbe essere Marcos Alonso del. ...Juan Mata piace anche alla Roma. Il fantasista spagnolo, accostato alla Lazio nella giornata di ieri, ha il contratto in scadenza in estate lascerà il Manchester United a fine ...Tuchel e la sua scuola tedesca: dalle origini alla seconda finale di Champions in due anni C'è stato un periodo in cui Thomas Tuchel non voleva avere più niente a che fare con il calcio. Aveva lasciat ...