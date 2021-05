Chelsea, Marcos Alonso in finale di Champions come papà e nonno (Di giovedì 6 maggio 2021) Il Chelsea è in finale di Champions League, grazie al successo per 2-0 contro il Real Madrid nella gara di ritorno allo Stamford Bridge. Grande gioia per i Blues ma soprattutto per Marcos Alonso, protagonista di un curioso record. Il terzino spagnolo, con un passato anche alla Fiorentina, come sottolineato nelle scorse ore in un’intervista ai canali ufficiali del club, fa parte della terza generazione di calciatori della sua famiglia e ha già eguagliato quanto fatto da suo padre e da suo nonno. Grazie alla finale di Champions conquistata infatti, Marcos Alonso riporta un membro della sua famiglia nell’ultimo atto della massima competizione europea per club. Suo nonno ... Leggi su sportface (Di giovedì 6 maggio 2021) Ilè indiLeague, grazie al successo per 2-0 contro il Real Madrid nella gara di ritorno allo Stamford Bridge. Grande gioia per i Blues ma soprattutto per, protagonista di un curioso record. Il terzino spagnolo, con un passato anche alla Fiorentina,sottolineato nelle scorse ore in un’intervista ai canali ufficiali del club, fa parte della terza generazione di calciatori della sua famiglia e ha già eguagliato quanto fatto da suo padre e da suo. Grazie alladiconquistata infatti,riporta un membro della sua famiglia nell’ultimo atto della massima competizione europea per club. Suo...

