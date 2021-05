Chelsea | belli | giovani | forti ed in finale La rivoluzione “Blues” di Tuchel

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 6 maggio 2021) Ilha sconfitto nettamente il Real Madrid approdando indi Champions League. I calciatori di Thomassono. Saranno pronti a diventare anche vincenti in una delle notti più importanti del club? La” del tecnico tedesco è iniziata. Sbattere fuori i padroni di casa occupando il loro slot non è mai semplice. Soprattutto se a farlo è un manipolo disbarbati capace di stupire tutta l’opinione pubblica. Ilha eliminato, nel giardino di casa di Stamford Bridge, il Real Madrid rifilando alla compagine Blancos di Zinedine Zidane un netto 2-0. Punteggio che, ai punti, lascia l’amaro in bocca ai londinesi per le molteplici palle goal sprecate davanti ...