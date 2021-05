Champions League | Pulisic e Steffen da record | ecco perchè

(Di giovedì 6 maggio 2021) Ad Istanbul sarà sfida tutta inglese tra Manchester City e Chelsea: ma in finale dici sarà anche spazio per una quota USA Una doppia semifinale da protagonista e un ultimo valzer da: Christianentra nella storia dellagrazie all’accesso alla finalissima di Istanbul. L’esterno del Chelsea, infatti, sarà il primo giocatore statunitense a disputare una finale del massimo torneo continentale europeo: una prima volta che di certo riempirà di gioia l’ex Borussia Dortmund. Manon è solo numeri, ma anche tanta qualità e freddezza: il nazionale ha stelle e strisce è stato l’autentico mattatore del doppio confronto con il Real Madrid. Il gol che ha aperto le marcature all’Alfredo Di Stefano, e un assist da ...

