Champions League | la finale sarà Chelsea-Manchester City

(Di giovedì 6 maggio 2021) Yes, laquest’anno parla inglese. In ogni caso. Ilbatte il Real Madrid e conquista ladi Istanbul dove ad attenderlo c’è ildi Guardiola arrivato all’ultimo atto dopo la seconda vittoria sul Psg. Ride Touchel, il primo allenatore della storia a raggiungere unadiper due anni consecutivi con due squadre diverse. Non è il primo a riuscirci però da subentrato sulla panchina del. L’esempio più fresco è quello di Di Matteo. E tutti sappiamo come è andata a finire, con la prima vittoria Blues della competizione della sua storia. A Madrid gli inglesi passano 2-0, La festa esplode all’85’, quando Mount segna il secondo gol. Da lì in poi è solo attesa. Il risultato avrebbe potuto essere ancora ...

Un'altra vittoria storica avvenne l'anno scorso a Valencia, in. Anche in quel caso, in piena pandemia, non c'era stato nessun festeggiamento.