Champions League finale: ad Istanbul si parla Inglese

Il 29 Maggio alle ore 21:00 andrà in scena la finale di Champions League ed avrà un retrogusto esclusivamente Inglese. Il Manchester City ha battuto il Paris Sg. neutralizzando tutte le loro azioni mentre ieri il Chelsea ha dominato un Real Madrid inconsistente che ha mostrato molte più lacune rispetto all'ottimo gioco a cui ci aveva abituato a vedere. Per l'epilogo di questa stagione di Champions brillerà una sola bandiera: quella dell'Inghilterra.

Chelsea-Real Madrid 2-0: i blues battono Zidane

Champions League finale: un duello tutto Inglese

Sarà Manchester City-Chelsea la finale di Champions 2021 per l'ottava volta nella storia "derby" tra due squadre dello stesso Paese, il terzo ...

