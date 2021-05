Champions League | conferma dell’UEFA | la finale si giocherà a Istanbul

Leggi su sportface

(Di giovedì 6 maggio 2021) L’UEFA boccia le richieste di giocare ladiin Inghilterra, a Wembley, viste le misure restrittive ancora in vigore a, sede designata della partita. L’incontro tra Chelsea e Manchester City si disputerà regolarmente nella capitale turca, come sottolineato dalla stessa UEFA in una nota. “Ladisi svolgerà ail 29 maggio con un numero limitato di spettatori“, si legge. “Ci è stato assicurato che il blocco in vigore fino al 17 maggio non avrà alcun impatto sull’incontro. La Uefa continua a lavorare a stretto contatto con la Federcalcio turca e le autorità locali e nazionali per organizzare la partita in sicurezza”, conclude il comunicato. Le due società riceveranno 4.000 biglietti ciascuna ...