Caso Jersey, premier Johnson: 'Invio navi inglesi per precauzione' (Di giovedì 6 maggio 2021) Il Regno Unito garantisce 'un sostegno senza equivoci' all'isola di Jersey, possedimento inglese nel canale della Manica, nella sfida con la Francia e con i pescatori della Normandia sulle limitazione ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 6 maggio 2021) Il Regno Unito garantisce 'un sostegno senza equivoci' all'isola di, possedimento inglese nel canale della Manica, nella sfida con la Francia e con i pescatori della Normandia sulle limitazione ...

Ultime Notizie dalla rete : Caso Jersey Caso Jersey, premier Johnson: 'Invio navi inglesi per precauzione' Il Regno Unito garantisce 'un sostegno senza equivoci' all'isola di Jersey, possedimento inglese nel canale della Manica, nella sfida con la Francia e con i pescatori della Normandia sulle limitazione d'accesso post Brexit. Lo ha ribadito il premier britannico Boris ...

Tensione nel baliato di Jersey: Johnson e Macron schierano le navi militari Johnson contro Macron: sale la tensione. Londra manda le navi nel baliato di Jersey per difendere una isola dal blocco marittimo dei francesi.

