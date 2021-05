Caso Grillo, le rivelazioni della migliore amica di Silvia: «Il giorno dopo quella notte aveva lividi su tutto il corpo, ho le foto» (Di giovedì 6 maggio 2021) Arrivano nuovi dettagli sul Caso di Ciro Grillo, il figlio del fondatore del M5s coinvolto in una inchiesta per presunta violenza sessuale. Nuovi dettagli forniti dalla testimonianza agli inquirenti di Amanda, 21 anni, migliore amica di Silvia, la giovane che, secondo le accuse, la notte del 17 luglio 2019 è stata violentata dallo stesso Ciro e da tre amici, Edoardo Capitta, Vittorio Lauria e Francesco Corsiglia, nella villa di Porto Cervo di proprietà di Grillo. Il giorno successivo Amanda racconta di avere ricevuto da Silvia alcune foto: «Erano scatti in cui si vedevano chiaramente alcuni lividi sul costato a sinistra, sulla scapola destra e sulla coscia all’altezza del bacino». La ragazza, ... Leggi su open.online (Di giovedì 6 maggio 2021) Arrivano nuovi dettagli suldi Ciro, il figlio del fondatore del M5s coinvolto in una inchiesta per presunta violenza sessuale. Nuovi dettagli forniti dalla testimonianza agli inquirenti di Amanda, 21 anni,di, la giovane che, secondo le accuse, ladel 17 luglio 2019 è stata violentata dallo stesso Ciro e da tre amici, Edoardo Capitta, Vittorio Lauria e Francesco Corsiglia, nella villa di Porto Cervo di proprietà di. Ilsuccessivo Amanda racconta di avere ricevuto daalcune: «Erano scatti in cui si vedevano chiaramente alcunisul costato a sinistra, sulla scapola destra e sulla coscia all’altezza del bacino». La ragazza, ...

LegaSalvini : LIBERO: «CIRO GRILLO, LA TESTIMONIANZA DELLA SECONDA RAGAZZA CHE LO INGUAIA: 'DICEVA CHE SE LA VOLEVA SCO***E, ERA… - fattoquotidiano : CASO CIRO GRILLO, NUOVI VERBALI - La ragazza che denunciò il presunto stupro di Ciro & C. si confidò con A. via cha… - stanzaselvaggia : Quindi Fabrizio Corona non è un condizioni psichiche per stare in carcere, esce, appena fuori telefona a uno degli… - Enricomaria68 : Pertanto chi lamenta la mancata emanazione di una legge, di un decreto, dovrebbe rivolgersi a se stesso. Ma dato ch… - Tino44588447 : RT @laura_ceruti: Il direttore grillino #Pedullà de @LaNotiziaTweet sul caso Grillo, ha appena detto su rete 4 che i processi non si fanno… -