Caso Fedez, Santanchè (FdI) a Di Mare: “Se fosse stato del centrodestra sarebbe già a casa”. Lui: “Meno male che non sono del suo partito” (Di giovedì 6 maggio 2021) “La sua delusione umana io la capisco perché è tutta rivolta ai suoi amici. Deve ringraziare che la sua parte politica non è il centrodestra altrimenti lei e la sua vicedirettrice sareste già a casa, ma ha la fortuna che i suoi amici, pur rinnegandola preferendo Fedez, non lo fanno”. Così l’esponente di Fratelli d’Italia, Daniela Santanchè è intervenuta in audizione in commissione Vigilanza Rai, dopo l’audizione del direttore di Rai 3, Franco Di Mare, rivolgendosi proprio al giornalista. “Lei ha una colpa enorme – sottolinea poi Santanchè – che non sa controllare. E dovrebbe andare a casa”. Secondo la senatrice, inoltre, tra la telefonata pubblicata da Fedez e quanto letto in Commissione da Di Mare, che ha parlato di ‘versione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 6 maggio 2021) “La sua delusione umana io la capisco perché è tutta rivolta ai suoi amici. Deve ringraziare che la sua parte politica non è ilaltrimenti lei e la sua vicedirettrice sareste già a, ma ha la fortuna che i suoi amici, pur rinnegandola preferendo, non lo fanno”. Così l’esponente di Fratelli d’Italia, Danielaè intervenuta in audizione in commissione Vigilanza Rai, dopo l’audizione del direttore di Rai 3, Franco Di, rivolgendosi proprio al giornalista. “Lei ha una colpa enorme – sottolinea poi– che non sa controllare. E dovrebbe andare a”. Secondo la senatrice, inoltre, tra la telefonata pubblicata dae quanto letto in Commissione da Di, che ha parlato di ‘versione ...

