Caso Amara | Csm si costituirà come parte offesa in inchieste procure

Il Consiglio superiore della magistratura si costituirà come parte offesa nei procedimenti pendenti davanti a varie procure sul Caso dei verbali dell'avvocato Piero Amara. Lo ha deciso, a quanto si apprende, il comitato di presidenza del Csm nella riunione di questa mattina. Una richiesta in tal senso era stata avanzata dal gruppo dei togati di Magistratura Indipendente. Il comitato chiederà informazioni alle autorità giudiziarie interessate per il tramite dell'Avvocatura dello Stato per le opportune valutazioni. Il Tribunale del Riesame di Roma si è intanto riservato di decidere sul ricorso presentato dalla difesa di Marcella Contrafatto sul materiale sequestrato nel corso delle perquisizioni disposte dai pm della Procura capitolina. La donna, impiegata al Csm ...

